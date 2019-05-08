Геркус: эмоции от наших команд как от «Ливерпуля»? «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус признался, что от победы «Зенита» в финале Кубке УЕФА в сезоне-2007/08 получил такие же эмоции, как от победы «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Получим ли мы когда-нибудь такие эмоции от наших команд, как от этой победы «Ливерпуля»? Зависит от того, как к этому относиться, – они ведь и так их доставляют. Да, европейские соревнования дают другие эмоции, но «Зенит» ведь выигрывал Кубок УЕФА. Так что будем ждать и верить! Надо верить и работать. Сегодня все поняли, что футбол непредсказуем. Кто мог до матча сказать, что случится такое?» — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.