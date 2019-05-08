Моуринью раскритиковал игроков «Барселоны» за 4-й пропущенный гол от «Ливерпуля»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал четвёртый гол, пропущенный «Барселоной» от «Ливерпуля» (0:4) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Этот мяч позволил английскому клубу выйти в финал турнира.

«Если бы такой гол был пропущен в матче команд U14 или U15, мы бы сказали: «Дети заснули, детям не хватает характера для игры в футбол, этим ребятам нужно учить основы футбола». Но мы говорим о лучших игроках мира.

Очень трудно найти оправдание тому, что произошло. Хотелось бы услышать объяснение Вальверде», — сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).