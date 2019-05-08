Клопп: Алисон очень силён. Не знаю, как у него получаются все эти сейвы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера Алисона Бекера в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Наш вратарь сделал все эти сейвы — он очень силён. Есть голкиперы, которые играют более эффектно, но он всегда выбрасывался на мяч. Не знаю, как у него это получается», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют амстердамский «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру сегодня, 8 мая. Первый матч в Лондоне завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.