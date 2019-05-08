«Барселона» в шестой раз в истории пропустила 4 мяча в еврокубковом матче

Накануне «Барселона» проиграла «Ливерпулю» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 0:4. Таким образом, каталонская команда в шестой раз в своей истории пропустила четыре мяча в еврокубковом матче.



Последний раз это случилось в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 с «ПСЖ» (0:4). В ответном матче «Барселона» обыграла парижан 6:1 и вышла в четвертьфинал турнира.



Также такое случилось в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2012/13, когда сине-гранатовые крупно уступили «Баварии» (0:4). В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2004/05 каталонцы проиграли «Челси» (2:4). В ноябре 1997 года «Барселона» на групповом этапе Лиги чемпионов на своём поле проиграла киевскому «Динамо» (0:4).

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