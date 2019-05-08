«Ливерпуль» стал третьим клубом, вышедшим в финал ЛЧ, отыграв три мяча

Накануне «Ливерпуль» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» одержал победу со счётом 4:0. Таким образом, мерсисайдцы по сумме двух встреч вышли в финал еврокубка, так как в первой игре испанская команда победила со счётом 3:0.

Третий раз в истории Лиги чемпионов команде удаётся выйти в финал после поражения в первом полуфинальном матче с разницей в три мяча. Раньше это делали «Панатинаикос» (1971 год) и «Барселона» (1986 год).

Кроме того, «Ливерпуль» в третий раз в своей истории вышел в финал главного еврокубка дважды подряд (1977, 1978 и 1984, 1985).

В финале подопечные Юргена Клоппа встретятся с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).