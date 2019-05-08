Бартомеу: у меня нет объяснений, почему «Барселона» пропустила четвёртый гол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал результат ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Мы все очень расстроены из-за проигрыша, но нужно морально подготовиться к финалу Кубка Испании. Игроки должны восстановиться ради клуба и фанатов. Время для подробного анализа наступит позже. Но чётвертый гол… Это трагедия, ошибка, у меня нет объяснений, как такое могло произойти. Он полностью обездвижил «Барселону». Второй год подряд… Ужасно», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.