Фердинанд: нельзя не испытывать уважение к «Ливерпулю» в такие моменты

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил «Ливерпуль» за игру в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Я играл за соперника „Ливерпуля“, но нельзя не испытывать уважение к ним в такие моменты. Они вырвали победу из рук „Барселоны“. Игроки „Ливерпуля“ проявили дух, их жажда борьбы захватывала. И всё это начинается с Юргена Клоппа. Такие эмоции на стадионе — это потрясающе», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

Напомним, что победу мерсисайдцам принесли Дивок Ориги и Жоржиньо Вейналдум, которые забили по два гола.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.