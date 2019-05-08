Гаджибеков рассказал о самом ярком поступке, который Это'О совершил в «Анжи»

Защитник Али Гаджибеков, ранее выступавший за «Анжи», рассказал о периоде, когда за махачкалинскую команду выступали звёздные футболисты.

«Команда очень быстро развивалась, и в скором времени мы вышли в Премьер-Лигу. До прихода Сулеймана Керимова мы боролись за выживание, но когда пришли такие футболисты, как Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Виллиан, то люди по всему миру начали сходить с ума. Появилась уверенность, популярность. Когда мы начали попадать в Лигу Европы, то атмосфера была уже совсем другая, был нереальный ажиотаж. Если говорить в целом, то всё поменялось кардинально примерно за полгода-год. Мы стали по-другому жить, одеваться, питаться, ездить на игры. Это была абсолютно другая команда. Эти времена запомнились всем. До сих пор в республике часто вспоминают то время. К хорошему быстро привыкаешь, а сейчас всё снова поменялось, и люди разочарованы.

Какой был самый яркий поступок звёздного легионера «Анжи»? Это’О подарил квартиру работнику «Анжи». Все знали, что этот человек всегда был при клубе и у него было не очень хорошее финансовое положение, и Самуэль сделал ему вот такой подарок. Ну а если говорить про команду, то был такой момент, когда Это’О говорил, что если защитники сыграют на ноль матч с «Зенитом» и ЦСКА, то он подарит им часы Rolex. И он сдержал своё слово. У нас была очень дружная команда и каждый помогал персоналу клуба, часто ездили в детские дома для оказания помощи", — цитирует защитника пресс-служба «Енисея».