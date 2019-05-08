Вейналдум признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Барселона»

Лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» (4:0) признан голландский полузащитник английского клуба Жоржиньо Вейналдум. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Вейналдум вышел на поле после перерыва, заменив Эндрю Робертсона. На 54-й минуте голландец замкнул прострел в исполнении Трента Александер-Арнольда, сделав счёт 2:0. Ещё через две минуты Вейналдум точно пробил головой после навеса Шердана Шакири, сравняв счёт по сумме двух встреч.

Эти голы стали первыми для полузащитника в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Также он принял участие в 34 матчах английского национального чемпионата (31 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2021 года.