Зе Роберто: Неймара нужно лишить капитанской повязки в сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной Бразилии Зе Роберто выразил мнение, что нападающего «ПСЖ» Неймара нужно наказать за удар болельщика.

«Я считаю, что невызов Неймара на Кубок Америки будет ошибкой, так как он является лидером команды. Но думаю, что его необходимо наказать, лишив капитанской повязки. Это было бы лучшим вариантом.

Неймару нужно найти себя, заново открыть карьерный путь, чтобы вернуться к тому, что все ждут от него", — приводит слова Зе Роберто Marca со ссылкой на Efe.

Также Зе Роберто назвал ошибкой уход Неймара из «Барселоны».

Напомним, что инцидент между Неймаром и фанатом произошёл после финала Кубка Франции, в котором «ПСЖ» в серии пенальти уступил «Ренну». Во время церемонии награждения участников матча, поднимаясь на трибуну, Неймар ударил болельщика. Позже появилась информация, что зритель оскорбил футболиста, что и вызвало такую реакцию последнего. Болельщик утверждает, что эти сведения являются ложью.