На «Ростов Арене» прошли съёмки детективного сериала

Стадион «Ростов Арена» стал местом действия детективного сериала. В кадр попали поле, спортивная зона, коридоры и VIP-зона. Съёмки на стадионе продолжались 15 часов. В прокат сериал выйдет весной 2020 года.

Сериал с рабочим названием «Под прикрытием» — российская версия южнокорейского остросюжетного детектива Hidden Identity. Главные роли в 16-серийном телефильме исполнят Павел Трубинер, Владимир Ильин, Илья Малаков и Игорь Скляр.

«Зрителю расскажут о работе вневедомственного секретного отдела ФСБ, созданного для разоблачения преступной группы, которую возглавляет таинственный Призрак. Эта организация готовит теракты, которые угрожают стабильности всего государства. Расследовать сложное дело полковнику Егору Соболю помогут его наставники Николай Аксенов и Глеб Дорохов», — цитирует автора сценария и режиссёра сериала Сергея Ткачёва «Спорт-Инжиниринг».