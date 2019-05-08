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Месси покинул раздевалку спустя 2 часа после матча «Ливерпуль» — «Барселона»

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Месси покинул раздевалку спустя 2 часа после матча «Ливерпуль» — «Барселона»
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул раздевалку лишь спустя два часа после окончания ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщил в социальной сети журналист Танкреди Палмери.

«Месси покинул раздевалку лишь шесть минут назад, в 23:36 по английскому времени. Спустя два часа после финального свистка! Какой долгий душ», – написал Палмери в «Твиттере».

Позже стало известно, что аргентинский футболист проходил допинг-контроль.

Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов
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