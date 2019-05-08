Вейналдум — первый игрок, сделавший дубль в 1/2 финала ЛЧ, выйдя на замену

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум стал первым футболистом в истории, который сделал дубль в полуфинале Лиги чемпионов, выйдя на замену.

Вейналдум отметился дублем в матче с «Барселоной» (4:0), появившись на поле сразу после перерыва, заменив защитника Эндрю Робертсона. На 54-й минуте голландец замкнул прострел в исполнении Трента Александер-Арнольда, сделав счёт 2:0. Ещё через две минуты Вейналдум точно пробил головой после навеса Шердана Шакири, сравняв счёт по сумме двух встреч. Эти голы стали первыми для полузащитника в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2021 года.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).