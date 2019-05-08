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ФНЛ назвала лучшего футболиста апреля

ФНЛ назвала лучшего футболиста апреля
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

Лучшим футболистом Футбольной национальной лиги в апреле по версии лиги стал полузащитник «Сочи» Евгений Песегов. На счету капитана южан в апреле пять голов и одна голевая передача.

На втором месте оказался вратарь «СКА-Хабаровск» Егор Генералов. На счету голкипера «армейцев» два сухих матча и 20 сейвов в пяти апрельских встречах. На третьей позиции нападающий «Чертаново» Владислав Сарвели. Его вклад в апрельские успехи столичной команды выражается в трёх забитых голах и таком же количестве голевых передач.

Лучшим футболистом Футбольной национальной лиги в апреле по версии болельщиков, голосовавших на сайте, стал полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, за которого высказалось 32,3% респондентов.

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