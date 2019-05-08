Шатов: переход в «Краснодар»? Я сосредоточен на выступлении за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал слухи о возможном переходе в «Краснодар» по окончании сезона.



«Ни я, ни мои представители не ведут переговоров с «Зенитом» по переходу в «Краснодар». Насколько я знаю, и клубы не ведут никаких переговоров. Я провёл там хорошее время, но сейчас сконцентрирован на предстоящей битве с ЦСКА и выступлении за «Зенит» в следующем сезоне, в котором нам надо защитить титул и достойно вернуться в Лигу чемпионов», — сказал Шатов в интервью «Чемпионату».



В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Он выступал за «Краснодар» с февраля по май 2018 года на правах аренды, а затем вернулся в «Зенит». В составе «быков» хавбек принял участие в 6 матчах и забил 1 гол — в ворота «Зенита».