Л. Мусаев: непередаваемые ощущения от того, что было в самолёте

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев поделился эмоциями от победы в чемпионате России и рассказал о ЦСКА, с которым петербуржцы сыграют в 28-м туре РПЛ.

«Очень рад, очень доволен, что мы выиграли чемпионство. Непередаваемые ощущения от того, что было в самолёте. Сколько получил поздравлений? Очень много — как от болельщиков, так и от родственников. Очень всем благодарен.

ЦСКА — это принципиальный соперник. Будем выкладываться на сто процентов с обязательным желанием победить.



«Зенит» — очень сильная команда, конкуренция серьёзная. Все футболисты высокого класса, на тренировках боремся за место в составе. Кто сильнее, тот и будет играть. Благодарен тренеру за время на поле. Колоссальный опыт. В решающих моментах пытаюсь помочь команде сделать всё для победы», — цитирует Мусаева пресс-служба «Зенита».