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Семак: два дня прошло, порадовались, надо дальше работать

Семак: два дня прошло, порадовались, надо дальше работать
Футбол / РПЛ

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, насколько ему приятно стать чемпионом России в качестве тренера.

«Приятно, что выполнили задачу по максимуму. Есть определённое удовлетворение от проделанной работы. Думаю о будущем, поскольку период радости достаточно короток. Два дня прошло, порадовались, надо дальше работать. Работы достаточно много, нужно её выполнять, чтобы и играть лучше, и разбираться с вопросами, которых огромное количество. Спасибо Михаилу Даниловичу, приятно, но нужно решать свои вопросы. Это достаточно далеко от меня», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).

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