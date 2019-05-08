Семак рассказал, видит ли Кокорина в «Зените» в дальнейшем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сможет ли в следующем матче с ЦСКА сыграть нападающий Артём Дзюба, а также порассуждал о будущем форварда Александра Кокорина.



«Сегодня-завтра мы уже точно убедимся в том, насколько готов или нет он будет сыграть в следующем матче. По поводу остальных игр сезона, скорее всего, должен. Матч с ЦСКА под вопросом.

Вижу ли я Кокорина в команде в дальнейшем? Кокорина я бы хотел видеть, говорил уже свою позицию. Что касается остальных мнений, которые появляются в СМИ, то они не имеют ничего общего с реальностью. На следующей неделе, вероятно, состоится встреча с руководством. Когда будет понимание того, сколько футболистов и кого именно мы можем взять, тогда будет понимание, с кем расстаться», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».