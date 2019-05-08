РФС готовит праздничную программу к финалу Кубка России в Самаре

Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвящённую проведению финального матча Кубка России—2018/19, который состоится 22 мая.

Трофей Кубка России будет выставлен на центральной площади Самары, где 19 мая пройдёт большой футбольный праздник. Фанаты смогут принять участие в различных активных мероприятиях.

«Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и заслужила право проведения финала Кубка России сезона-2018/19. Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убеждён, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций.

Мы продолжаем работу по реализации стратегии matсh day-активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны. Наша задача – подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счёт создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждёт много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях», — сказал президент РФС Александр Дюков.

Напомним, на выход в финал претендуют четыре клуба, которые определят финалистов 15 мая по итогам ответных полуфинальных матчей. «Ростов» на своём поле сыграет с «Локомотивом». В первом матче команды сыграли вничью в Москве со счётом 2:2. «Арсенал» дома встретится с «Уралом». В первой встрече уральцы выиграли со счётом 1:0.