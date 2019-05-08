Газзаев: поражение от «Ливерпуля» — серьёзный удар по самолюбию «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«Конечно, это явный провал, явный. Три ноль выигрывать после первого матча… Тем более что это «Барселона», а не какой-то рядовой клуб. Это огромный удар по самолюбию, по имиджу и репутации клуба. Серьёзный удар и для игроков, которые, наверное, думали, что уже в финале», — приводит слова Газзаева News.ru.

Напомним, что победу английскому клубу принесли голы Дивока Ориги и Жоржиньо Вейналдума, которые оформили по дублю.

«Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).