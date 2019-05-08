Селихов: любимое место отдыха — город Орёл. Я патриот своего города

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своей жизни.

«Самый памятный подарок? Я был в Орле, и на встрече с фанатами мне подарили очень крутой рисунок, точнее, портрет мой. Это был запоминающийся момент.



Самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком», — победа в матче с „Севильей“ (5:1 в групповом этапе Лиги чемпионов-2017/18. — Прим. „Чемпионата“).



Любимая песня — «Фантазёр, ты меня называла». „Фантазёр“ и, знаете, «Долина, чудная долина».



Мой девиз — быть, наверное, верным самому себе и надеяться только на себя.



Фильмов много хороших. Из того, что меня тронуло, это «1+1. Неприкасаемые» и «Хатико», конечно, без него никуда. Пустил слезу, мягко говоря.



Любимое занятие помимо футбола, не знаю, Play Station, прогулки, наверное, кино.



Любимое место отдыха? Город Орёл мне ничего не заменит. Никакие пляжи, ни другие места. Я патриот своего города», — приводит слова Селихова YouTube-канал «Спартака».