Суарес: в эпизоде с четвёртым голом «Барса» выглядела как команда школьников

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).



«Невозможно за одну минуту пропустить сразу два гола. В эпизоде, когда «Ливерпуль» забил нам четвёртый мяч, мы выглядели как команда школьников. Нельзя винить тренера в поражении. Только мы ответственны за это поражение», — цитирует Суареса Football 365.

Напомним, в первом матче, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонский клуб разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а каталонская «Барселона» завершила выступление на турнире.