Месси с 2013 года не забивает в выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с 2013 года не забивает голы в выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов. Последним раз это случалось 2 апреля 2013 года, когда аргентинский футболист отметился голом в ворота «ПСЖ» (2:2) в четвертьфинале турнира. С тех пор Месси сыграл в девяти матчах в плей-офф, но ни в одном из них не забил.

Накануне состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретилась с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.