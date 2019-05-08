Бакайоко может перейти в «Интер»

«Интер» проявляет интерес к французскому полузащитнику «Милана» Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, генеральный директор «Интера» Джузеппе находится в хороших отношениях с представителем игрока Федерико Пасторелло, поэтому может провести с ним переговоры с ближайшее время.

Бакайоко выступает за «Милан» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Челси». «Милан» имеет право на выкуп трансфера хавбека за € 35 млн, но, скорее всего, откажется от него по экономическим и дисциплинарным соображениям.

Напомним, что несколько дней назад между 24-летним Бакайоко и главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо произошёл конфликт, так как футболист отказался выходить на замену.