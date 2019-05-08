Кокорин и Мамаев прибыли в суд на оглашение приговора

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в суд на оглашение приговора. Сегодня, 8 мая, Пресненский суд Москвы огласит приговор молодым людям, которые обвиняются в избиении нескольких человек в столице России.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.