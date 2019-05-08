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Адиев: Павленко будет руководить «Анжи», если его лицензия это позволит

Адиев: Павленко будет руководить «Анжи», если его лицензия это позволит
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что командой в ближайших двух турах Российской Премьер-Лиги может руководить его помощник Александр Павленко.

«Павленко будет руководить командой, если его лицензия это позволит», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что Адиев дисквалифицирован на два матча Премьер-Лиги за оскорбление судей после игры 27-го тура Премьер-Лиги с «Енисеем» (1:3). Таким образом, специалист не сможет находиться на тренерской скамейке на ближайших матчах махачкалинской команды с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (10 мая). «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.

Адиев дисквалифицирован на два матча Премьер-Лиги
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