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Розыгрыш двух пар билетов на матч «Спартак» — «Уфа»

Розыгрыш двух пар билетов на матч «Спартак» — «Уфа»
Футбол / РПЛ

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются две пары билетов на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московский «Спартак» и «Уфа».

Участникам достаточно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится 12 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Красно-белые после 27 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 43 очка. «Уфа» (26) находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.

В первом круге «Уфа» обыграла «Спартак» со счётом 2:0. После этого матча пост исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» покинул Рауль Рианчо. Вместо него команду возглавил Олег Кононов.

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