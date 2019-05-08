Бердыев: впечатление о победе «Ливерпуля» — то, что написано на майке Салаха

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Впечатления от игры «Ливерпуля» и «Барселоны»? То, что вчера было написано на майке у Салаха. Это самое важное в команде. Тому пример и «Рубин», и «Ростов», когда играли с грандами. Главное верить, что всё возможно», — приводит слова Бердыева официальный «твиттер» казанского клуба.

Напомним, что Салах пропустил матч с «Барселоной» из-за травмы. Несмотря на это, форвард прибыл на стадион в майке с надписью «Никогда не сдавайся».

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече.



«Ливерпуль» победил «Барселону» по сумме двух встреч со счётом 4:3. В финале мерсисайдцы сыграют с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).