Радимов влез в кадр во время прямого репортажа с базы «Зенита»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов влез в кадр во время прямого репортажа с базы «Зенита», который на телеканале «Россия 24» вёл журналист Илья Казаков.

Видео доступно в «твиттере» корреспондента «России 24» Данилы Махалина.

Петербургский клуб за три тура до окончания сезона в Российской Премьер-Лиге обеспечил себе первое место в таблице.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в российской истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).



В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).