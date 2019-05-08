Розыгрыш трёх пар билетов на матч «Спартак» — «Уфа»

«Чемпионат» в своём «инстаграме» запускает конкурс, в ходе которого будут разыграны три пары билетов на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Уфа».



Для участия в конкурсе необходимо:



— быть подписчиком инстаграм-аккаунтов «Чемпионата» @championat_com и «Спартака» @fcsm_official;



— отметить двух своих друзей в комментариях к посту с розыгрышем в «Инстаграме» через @.



Количество комментариев не ограничено только в том случае, если отмечаете новых друзей.



Итоги розыгрыша будут подведены 10 мая с помощью генератора случайных чисел.

Матч «Спартак» – «Уфа» состоится 12 мая на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Красно-белые после 27 туров занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 43 очка. «Уфа» (26) находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место.