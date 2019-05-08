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«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискарёвском мемориале

«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискарёвском мемориале
Футбол / РПЛ

Сегодня, 8 мая, после утренней тренировки «Зенит» во главе с главным тренером Сергеем Семаком отправились на проспект Непокорённых. Траурную колонну возглавили Бранислав Иванович и Александр Анюков. К основному составу присоединились воспитанники академии из команды игроков 2002 года рождения.

«Визит на одно из крупнейших мест массовых захоронений жертв войны в канун Дня Победы — одна из ежегодных традиций игроков и тренеров «Зенита».

Пискарёвское мемориальное кладбище, расположенное на проспекте Непокорённых — одно из мест массовых захоронений жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. В братских могилах покоятся, по разным оценкам, от 470 до 520 тысяч жертв войны», — говорится на официальном сайте «Зенита».

«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискарёвском мемориале
«Зенит» почтил память жертв ВОВ на Пискарёвском мемориале
Фото: ФК «Зенит»
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