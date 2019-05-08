Судья исключила предварительный сговор Кокорина и Мамаева в драках

В Пресненском районном суде в настоящее время проходит заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья Елена Абрамова, зачитывая приговор, исключила предварительный сговор футболистов. Судья заявила, что подсудимые действовали спонтанно, ролей не распределяли, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.