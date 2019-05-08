Пресненский суд Москвы огласил приговор полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве. Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован, передаёт корреспондент «Чемпионата».



Напомним, Александр Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.



Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого вопросу меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.