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Оглашение приговора Кокорину и Мамаеву. Прямая трансляция
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Александр Кокорин приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Александр Кокорин приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима
Футбол / РПЛ

Пресненский суд Москвы огласил приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который обвинялся в избиении нескольких человек в Москве.

Суд приговорил футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу.

Изначально срок ареста компании составил два месяца, однако позднее он трижды продлевался. По итогам последнего заседания, посвящённого определению меры пресечения для молодых людей, суд решил продлить содержание под стражей на полгода – до 25 сентября.

Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима
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