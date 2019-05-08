Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил Пака

Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул из кофейни «Кофемания», которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Инцидент произошёл 8 октября 2018 года. Кокорин находился в кафе вместе со своим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, а также другом Александром Протасовицким. В какой-то момент между ними и Паком возникла перепалка, в результате которой Кокорин нанёс чиновнику удар стулом. Также в результате инцидента пострадал генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.

Ранее в тот же день у компании произошёл конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Протасовицкий и Мамаев получили сроки в 1 год и 5 месяцев.