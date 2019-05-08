Первый тренер Кокорина: Стрельцов вернулся в футбол, и ребята смогут

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал решение суда приговорить футболиста к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.



«Решение абсолютно несправедливое. Все видео драк, которые я видел, показывают только одну сторону конфликтов, а другие стороны не освещают вообще. Следователи в количестве 18 человек искали вину одной стороны. Но при этом, конечно, ребята виновны — виновны перед детьми, которые носили их футболки и считали их кумирами.



Ребята вернулся в футбол. А что им ещё делать? Эдуард Стрельцов просидел ещё больше и смог, и они смогут. Да и в принципе Саша невероятно любит футбол», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.