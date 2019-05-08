Валуев: приговор Кокорину и Мамаеву достаточно справедлив

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мнением о приговоре, вынесенном нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Приговор достаточно справедлив. Сколько они уже там находятся? Около полугода? Это, конечно, минус. Как после такого возвращаться в футбол? Если их возьмут, потренируются и восстановятся. Они молодые.



Насколько я знаю, в «Зените» переживали по поводу потери Александра Кокорина. Игрока ценили за игру, за какие-то личностные качества. Клубу нужна игра, а воспитательные цели — это уже другая ситуация. Они взрослые люди, уже поперёк кровати не помещаются.



Время покажет, подействовало ли наказание на них. Клубы сделали свои дисциплинарные взыскания в отношении этих игроков», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.