Нигматуллин: даже после заключения Кокорин и Мамаев найдут себе клубы

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева продолжить карьеру после отбывания наказания за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Реальный срок Кокорину и Мамаеву — это печально. Конечно, они сели за совершённые нарушения, но я всё же надеюсь, что их заключение в дальнейшем продлеваться не будет. Желаю ребятам терпения и вернуться в футбол сильнее и умнее.

Они ещё смогут сыграть на профессиональном уровне. Кокорин и Мамаев найдут себе клубы, если не будет юридических преград. Правда, не уверен, что это будут топ-команды.

Конечно, им предстоит нелёгкий процесс набора физической формы, но это не станет проблемой, если у ребят будет желание вернуться на свой уровень», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Константиновым.