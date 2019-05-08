Пономарёв — о приговоре Кокорину и Мамаеву: у нас в стране больше нет проблем?

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением относительно вынесенного приговора форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву по делу об участии в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Абсолютно несправедливое решение суда. У нас в стране больше нет проблем? Нашли криминал, чёрт бы их побрал. Испортили ребятам всю карьеру. Жизнь футболиста скоротечна, а жизнь чиновника продолжается до посинения.

Я уверен, что Паша и Саша вернутся в футбол. Отдохнут ещё полгодика и обратно, всё будет в порядке», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, 8 мая, суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.