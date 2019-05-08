Прокурор по делу Кокорина и Мамаева: по поводу сговора это дискуссионный вопрос

Светлана Тарасова, прокурор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала приговор, который сегодня, 8 мая, был вынесен футболистам в Пресненском суде Москвы.

«Что касается оправдания Кокорина-младшего, то данный вопрос будет решён при получении копии приговора.

По поводу предварительного сговора это вопрос дискуссионный. Он также будет решён при получении копии приговора. Все процессуальные действия мы будем предпринимать после того, как получим мотивировочную часть приговора», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сегодня суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.