Колобков: хорошо, что решение по Кокорину и Мамаеву принято

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал приговор, вынесенный нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Следствие длилось очень долго, более семи месяцев. Было несколько эпизодов. Вся спортивная общественность, вся страна наблюдала за этим судебным процессом. Хорошо, что решение принято. Я уверен, что суд рассмотрел все обстоятельства дела. Мы видели все эти видеозаписи, много было сказано и напечатано. Уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого нужно много сделать и завоевать право и доверие у партнёров по команде.

Жаль, что спортсмены в молодом возрасте по своей глупости совершают такие поступки и губят свои карьеры. С другой стороны, спортсмены высокого уровня, даже если не брать в расчёт совершённые деяния, находятся на работе 365 дней в году: тренируются, готовятся, соблюдают спортивный режим. Не бывает такого, что между соревнованиями, между играми у спортсмена есть свободное время и он может себе позволить распивать спиртные напитки.

Это не является свободным временем спортсмена, это один из элементов подготовки к соревнованием, поэтому спортсмен должен каждый день соблюдать режим и готовиться. В этом залог мастерства и успеха в спорте. Надеюсь, это послужит уроком не только для ребят, но и для нас всех, для других спортсменов», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата».