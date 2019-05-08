Руководить «Анжи» в ближайших двух играх будет Избулатов

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сообщил, что махачкалинской командой в ближайших двух турах Российской Премьер-Лиги будет руководить его помощник Ренат Избулатов.

«У Павленко нет лицензии, поэтому руководить командой будет Избулатов», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Адиев получил двухматчевую дисквалификацию на игры Премьер-Лиги за оскорбление арбитров после матча 27-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:3). В итоге 41-летний специалист не сможет руководить командой из Махачкалы в ближайших встречах с «Арсеналом» (10 мая) и «Рубином» (20 мая). В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Анжи» занимает 15-е место, имея в активе 20 очков.