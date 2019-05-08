Адвокат: это шоу, которое длилось семь месяцев, — заказная инквизиция

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала приговор суда.



«Протасовицкому вменены обвинения при отсутствии вины. Потому что все видели видеозаписи, все слышали показания свидетелей. Его никто ни разу не упомянул в качестве лица, которое совершило противоправные действия в «Кофемании». Видно на видео, что Протасовицкий сидит абсолютно мирно в углу стола. Если судья убрала предварительный сговор, то она вообще никак не могла привлечь Протасовицкого к уголовной ответственности. Сговор убран, а срок остаётся таким, который запросил прокурор. Это противоречит разуму.

Что касается статьи 116 по Протасовицкому, то сам потерпевший Гайсин говорил, что он не наносил ему ударов. Гайсин говорил, что действия были направлены на предотвращение конфликта. Ни ударов, ни боли, как можно это вменять? Я вообще не понимаю этого. Это шоу, которое длилось семь месяцев, — заказная инквизиция. Такое ощущение, что она не слушала нас на прениях. Андрей Михайлович идеально всё делал, мне даже было практически не о чем говорить. Это просто неприлично. Мне стыдно и за правосудие, и за действия судьи. Дело даже не в сроке, просто надо соблюдать закон», — сказала Прилипко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.