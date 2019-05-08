Адвокат Мамаева: зачем уничтожать стул?

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, высказал удивление решением суда уничтожить стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Вообще непонятно, зачем уничтожать стул, если есть все основания его вернуть в „Кофеманию“ и использовать по назначению», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, 8 мая прошлого года в результате инцидента в кафе «Кофемания» в центре Москвы Кокорин нанёс удар Паку стулом. Также в результате инцидента с футболистами пострадал генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Ранее в тот же день у Кокорина, Мамаева и их компании произошёл конфликт с водителем Виталием Соловчуком.