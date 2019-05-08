Адвокат Кокорина: всё, что показывали в суде, недостаточно отражено в приговоре

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала вынесенный Прсненским судом приговор своему клиенту. Напомним, футболист был приговорён к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.

«Всё, что показывали в суде, недостаточно отражено в приговоре. Приговор будет обжалован. В статье 213 вторая часть переквалифицирована на первую, по 116-й Кирилл Кокорин оправдан, также суд не нашёл сговора.

Суд оставил ровно те же сроки, хотя квалификация ушла. Мы прокручивали в голове все возможные варианты решения суда. Вы знаете, что компания нанесла лёгкий вред, экспертиза никаких ударов в отношении Соловчука по туловищу не установила, что количество ударов не уточнено. По этому эпизоду было странное обоснование в суде в отношении Александра: суд так и не установил удара с его стороны.

Приговор на 58 листах, мы должны внимательно вычитать, чтобы написать обоснованную жалобу", — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.