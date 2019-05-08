Адвокат: УДО Кокорина и Мамаева возможно после вступления приговора в силу

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал приговор суда.



«УДО по статьям, относимым к категории тяжких, допускается после отбытия половины срока, назначенного судом. В нашем случае она уже прошла. С учётом времени в СИЗО они отбыли 10,5 месяцев наказания. Для УДО достаточно девяти. Но нужно, чтобы приговор вступил в силу. Надо дождаться апелляции.



Что даст содержание людей в изоляции от общества лишних два месяца? По первому эпизоду допрошено 10 свидетелей, и все они говорят в пользу подсудимых, а один потерпевший говорит вопреки. Причём его показания лживы и непоследовательны: он путает количество ударов и обстоятельства. Тем не менее, вопреки установленному порядку судопроизводства об оценке доказательств приговор основан на показаниях только потерпевшего. А зачем допрашивать свидетелей? Надо было попросить потерпевших и издать приговор. По второму эпизоду из 17 свидетелей 15 говорят в пользу подсудимых, но учтены также только показания потерпевшего», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.