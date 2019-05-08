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Адвокат Кокорина: неизвестно, какие издержки понесли футболисты по контрактам

Адвокат Кокорина: неизвестно, какие издержки понесли футболисты по контрактам
Футбол / РПЛ

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что её клиент и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продолжат футбольные карьеры.

«Насколько нам известно, они планируют возвращаться к профессиональной деятельности. Атрофия мышц ноги Кокорина происходит из-за того, что он полностью не прошёл реабилитационный период. Идёт растренированность, но СИЗО не интересует, что невозможно исполнять процедуры.

18 мая — последний срок подачи апелляционной жалобы, но думаю, что мы подадим её раньше. Нам неизвестно, какие издержки понесли футболисты по контрактам", — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, сегодня суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима.

Адвокат Кокорина: надеюсь, апелляционная комиссия снизит наказание до разумного
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