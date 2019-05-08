Шевченко: возможно, однажды придёт моя очередь тренировать «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что мечтает возглавить «Милан».

«Милан» — это команда, которая является частью моей жизни. Но в настоящий момент я занят в сборной. Гаттузо проделывает отличную работу… Однажды я хотел бы возглавить «Милан». Может быть, однажды придёт моя очередь», — приводит слова Шевченко Calciomercato.

Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Это его первый опыт самостоятельный работы в качестве главного тренера. В бытность игроком Шевченко провёл за «Милан» 322 матча и забил 175 мячей. На «Сан-Сиро» он перебрался летом 1999 года из киевского «Динамо» за € 23,91 млн. Летом 2006 года он был продан в «Челси» за сумму в € 43,88 млн. В сезоне-2008/09 он выступал за «Милан» на правах аренды.