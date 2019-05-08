Ван Дейк: «Ливерпуль» может гордиться каждым игроком

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.



«Думаю, Ориги был невероятен в этом матче, Шакири показал высокий уровень. Каждый был уверен, что сможет с достоинством выполнить свою работу. Очевидно, что каждый из нас обладает разными сильными качествами, но в ответном матче с „Барселоной“ мы показали всё, на что способны.



Ориги показал выдающееся выступление и забил два гола. Вейналдум был зол из-за того, что остался на скамейке, а потом вышел и отлично сыграл — это замечательно. Мы можем гордится каждым игроком.



Думаю, опыт поможет нам в финале. Но оба финалиста будут достойны своего места. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы победить. Но это финал, и мы знаем, что всё может случиться. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Вейналдум: был зол из-за того, что Клопп оставил меня на скамейке запасных