Адвокат Мамаева: Павел найдёт возможность применить спортивные способности

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, считает, что его клиент может выйти на свободу до истечения срока вынесенного приговора.

«Полагаю, что ничего, в том числе нахождение в СИЗО, не помешает Павлу продолжить карьеру. По мере возможности он поддерживает физическую форму и найдёт возможность применить спортивные способности в дальнейшем.

Есть основания для изменения меры наказания по УДО либо избрание менее строгой меры наказания. Есть правовые методы, которые позволяют до окончания срока выйти на свободу и отбывать наказание там. Если бы сегодня приговор вступил в силу, были бы основания обращения за УДО: половина срока прошла. Бывают случаи, когда осуждённые отбывают наказание в СИЗО, тогда вопрос УДО будет решать Тверской суд.

Мы пока не можем говорить, где они будут находиться. Вопрос апелляционной жалобы не решён. В зависимости от решения апелляционной инстанции будем решать. Администрация может оставить осуждённого в изоляторе. 10 июня уже будет фактически год, как они отбывают наказание», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.